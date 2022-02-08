  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Медведчук оскаржить санкції Зеленського у Верховному суді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відповідач (боржник) у справі за позовом Віктора Медведчука є президент Володимир Зеленський - Медведчук оскаржить санкції Зеленського у Верховному суді
    Відповідач (боржник) у справі за позовом Віктора Медведчука є президент Володимир Зеленський
    фото: dsnews.ua

    Засідання Верховного суду за позовом кума Путіна відбудеться 9 лютого

    У середу Верховний суд розглядатиме позов Віктора Медведчука на указ президента Володимира Зеленського щодо накладення на нього санкцій.

    Як видно із розкладу судового засідання, яке має розпочатися о 15 годині, представлятиме Медведчука у процесі адвокат Валентин Рибін. Він є уродженцем Росії та був кандидатом від «Партії Шарія» на виборах 2021 року в Покровську.

    Фото: Лещенко тут

    Фото: Лещенко тут

    Відповідач (боржник) у справі – Володимир Зеленський. Третя «особа» у справі – Рада нацбезпеки та оборони України. Також у справі фігурують адвокат Медведчука Андрій Ріпа та «третя особа» – Служба безпеки України.

    Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

    Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

    До слова, нещодавно Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання. Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

    Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

    Раніше журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

    До слова, раніше Медведчук придумав, як не пустити Зеленського на другий термін.

    Читайте також:

    Теги: Віктор Медведчук РНБО санкції Володимир Зеленський Опозиційна платформа — За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Медведчук оскаржить санкції Зеленського у Верховному суді