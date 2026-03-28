У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
фото: соціальні мережі

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в сусідньому Новокуйбишевську

У Самарській області Росії вранці 28 березня було уражено підприємство з виробництва вибухових речовин у місті Чапаєвськ. На території заводу прогриміли вибухи та виникла пожежа. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Повідомляється, що було атаковане підприємство «Промсинтез», яке спеціалізується на виготовленні вибухівки для різних видів боєприпасів, зокрема авіабомб і ракет.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в сусідньому Новокуйбишевську. У регіоні вночі оголошували ракетну небезпеку, а повітряний простір було закрито на всіх висотах.

Варто зазначити, що у ніч на 28 березня Ярославський нафтопереробний завод у Росії зазнав атаки безпілотників, після чого на території підприємства виникли пожежі.

Йдеться про завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – один із найбільших нафтопереробних об’єктів у Росії. Підприємство входить до топ-5 НПЗ країни за потужністю та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.

Читайте також:

Читайте також

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
1 березня, 12:55
11 березня 2026 року російська лижниця Багіян виграла золото у гонці на 10 км, друге місце посіла чешка Бубеничкова
Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади
11 березня, 15:21
У Росії виникла нестача ракет для ППО
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
13 березня, 15:40
Ротенберг: Словаччина та Угорщина підтримують Росію у всіх важливих питаннях
«Підтримують Росію». РФ хоче запросити збірні Угорщини та Словаччини на хокейний турнір
12 березня, 15:12
Ілля Ремесло розчарувався в Путіні
«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу
18 березня, 21:45
Росіяни надихалися зростанням рейтингу Дональда Трампа після реального замаху
Російська розвідка планувала інсценувати замах на Орбана для перемоги на виборах
21 березня, 14:10
У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом
Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога у Ленінградській області: дим видно за багато кілометрів (відео)
23 березня, 12:10
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
26 березня, 05:44
Головна причина кризи – зношеність інфраструктури та хронічне недофінансування галузі
Українська розвідка розкрила реальний стан комунальної катастрофи в РФ
26 березня, 09:05

Соціум

У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
У Каліфорнії літак з пасажирами ледь не врізався у військовий гелікоптер
У Каліфорнії літак з пасажирами ледь не врізався у військовий гелікоптер
Мільйони вийдуть на вулиці: світ готується до масштабної акції проти політики Трампа
Мільйони вийдуть на вулиці: світ готується до масштабної акції проти політики Трампа
Кремль запустив нові побори з бізнесу: шукають мільярди на фронт
Кремль запустив нові побори з бізнесу: шукають мільярди на фронт
Вибухи банкоматів накрили Нідерланди: є постраждала
Вибухи банкоматів накрили Нідерланди: є постраждала

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
