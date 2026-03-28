У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)

У Самарській області Росії вранці 28 березня було уражено підприємство з виробництва вибухових речовин у місті Чапаєвськ. На території заводу прогриміли вибухи та виникла пожежа. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Повідомляється, що було атаковане підприємство «Промсинтез», яке спеціалізується на виготовленні вибухівки для різних видів боєприпасів, зокрема авіабомб і ракет.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в сусідньому Новокуйбишевську. У регіоні вночі оголошували ракетну небезпеку, а повітряний простір було закрито на всіх висотах.

Варто зазначити, що у ніч на 28 березня Ярославський нафтопереробний завод у Росії зазнав атаки безпілотників, після чого на території підприємства виникли пожежі.

Йдеться про завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – один із найбільших нафтопереробних об’єктів у Росії. Підприємство входить до топ-5 НПЗ країни за потужністю та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.