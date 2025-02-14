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Європейська Бізнес Асоціація закликає президента ветувати закон про регулювання фармринку

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Європейська Бізнес Асоціація закликає президента ветувати закон про регулювання фармринку
В ЄБА звертають увагу, що закон передбачає обов’язкове включення всіх препаратів до національного каталогу лікарських засобів
фото: depositphotos.com

Доступність лікарських засобів для українських пацієнтів – під загрозою, вважають в Європейській Бізнес Асоціації

Верховна Рада України на засіданні у середу, 12 лютого ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я», який суттєво змінює регулювання фармацевтичного ринку. Ці зміни можуть призвести до дестабілізації ринку лікарських засобів, і скорочення їхньої доступності для українських пацієнтів. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає Президента України ветувати ухвалений парламентом закон.

«Комітет Асоціації застерігає від недостатньо продуманих кроків у фармацевтичній сфері, від стабільної роботи якої залежить здоров’я та якість життя людей і звертається до Президента України накласти вето на даний проєкт закону та не допустити негативного впливу на здоров’я українських пацієнтів», – йдеться у заяві ЄБА.

У Асоціації наголошують, що останні напрацювання у межах проєкту Закону №11493 не лише йдуть у розріз із започаткованим курсом на впровадження європейських практик, а й містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку. Як результат, ці зміни ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів, додали у ЄБА.

«На жаль, зміни безпосередньо впливають на обіг лікарських засобів і ведуть до зменшення їх доступності для українських пацієнтів. Для низки ліків виробники, імпортери та дистриб’ютори об’єктивно не зможуть виконати запропоновані вимоги, а отже певні ліки будуть поступово виведені з обігу. Законопроєкт містить ряд недостатньо опрацьованих положень, негативний вплив яких на постачання і, як результат, доступність ліків для пацієнтів не є предметом сумнівів серед експертів.Комітет з охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації вважає за необхідне попередити про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту Закону», – йдеться у заяві.

В Асоціації попереджають, що запропоновані зміни до законодавства ставлять під загрозу стабільне постачання ліків для українських пацієнтів, яке було забезпечене у найскладніший період часу завдяки консолідації зусиль держави і бізнесу – під час перших місяців повномасштабного вторгнення.

Комітет охорони здоров’я ЄБА констатує, що поправки, внесені до законопроєкту, не наближають чинне регулювання до найкращих стандартів та не сприятимуть досягненню основної мети законотворців – зниження цін на лікарські засоби. 

«Цінова доступність лікарських засобів є комплексним питанням, що не може бути вирішене інструментами, які штучно обмежують діяльність із постачання ліків. Зміни, які наразі пропонуються проєктом Закону №11493, на жаль, можуть призвести до ефекту фізичної недоступності ліків для пацієнтів, аніж покращення їх цінової доступності», – йдеться у заяві.

Водночас Європейська Бізнес Асоціація наголошує, що запровадження запропонованих змін негативно вплине саме на ліки міжнародних виробників – основних інвесторів у сферу охорони здоров’я України.

В ЄБА звертають увагу, що закон передбачає обов’язкове включення всіх препаратів до національного каталогу лікарських засобів. Якщо виробник не зможе виконати певні цінові вимоги, ліки не потраплять у каталог і не будуть доступними для українців. Така модель не відповідає європейським практикам і може обмежити доступність міжнародних препаратів.

«При цьому, поки що в Україні не впроваджена цінова політика, яка б дозволяла не піддавати ризику ту чи іншу категорію лікарських засобів при референтному ціноутворенні. Відтак, існують істотні ризики зменшення доступності достатньо великого обсягу ліків міжнародного виробництва», – додали у ЄБА.

Окрім того, ухвалений парламентом закон запроваджує квоти на дистрибуцію. Тобто нові правила вводять обмеження щодо постачання ліків, що може вплинути на їхню наявність у регіонах.

Закон також встановлює обмеження постачальницько-збутової надбавки до 8%, що може змусити частину міжнародних виробників скоротити присутність в Україні, попередили у ЄБА.

Варто зазначити, що після ухвалення законопроєкту у другому читанні, його повинен підписати президент України. Глава держави також може накласти вето на докумет і він не набере чинності.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив знизити ціни на ліки в Україні.

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Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Україна ліки аптека зниження цін законопроєкт

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