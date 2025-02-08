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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Для боротьби проти Росії потрібні не лише добрі побажання – потрібні дії

glavcom.ua
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«Потрібен той самий меч, щоб ми «змогли протистояти в день злий i, все подолавши, вистояти»
фото: АР

Історичний багатостраждальний досвід не дає нам забути, що може очікувати на Україн, якщо російська імперія зла досягла би успіху в своїх планах

В час певної невизначеності, але попри це – наших великих надій та очікувань справедливих і доленосних рішень для українського народу, для України, ми мусимо докласти всіх зусиль, щоби нас почули, щоби донести світові правду про страшну російську війну, про військову агресію проти нашого мирного народу, проти вільного суспільства і демократії.

Тому я радий нагоді перебувати нині з цією важливою місією в Сполучених Штатах Америки, у Вашингтоні, брати участь в зустрічах, дипломатичних прийняттях та  у молитовних заходах  –  Національному молитовному сніданку, який відбувся за участі Президента США Дональда Трапма, а також в Українському молитовному сніданку, який обʼєднав у спільній молитві за Україну майже 1 000 людей тут, у столиці США. 

Ми прагнемо миру, але миру справедливого і тривалого. Між людьми має бути мир і любов. Але, за свідченням нашого Господа, не може бути миру і єдності між добром і злом, між темрявою і світлом. Не може бути миру з дияволом. Зло не зникає саме собою – йому треба протидіяти. І тому ми протидіємо злу, яке принесла до нас росія, ми боремось з цим злом, а не шукаємо з ним тимчасового примирення. Тому нам потрібен мир переможний, справедливий – про це говорив під час Українського молитовного сніданку. 

Український народ засвідчив свою любов до миру і своє прагнення до нього не словами, але ділом. Наша держава відмовилася від ядерної зброї, сподіваючись, що обіцяний великими країнами захист і порядок є кращим способом зберегти мир. На жаль, те, що ми бажали миру і все робили, аби він панував у нашій країні та в світі, лукаві люди сприйняли як нашу слабкість і думали, що ми, наша країна і наша земля будуть для них швидкою здобиччю.

Не буде так. Історичний багатостраждальний досвід України (кількасотлітнє перебування в ярмі «русского міра», мільйони вбитих у війнах і голодоморах наших братів і сестер) не дає нам забути, що може очікувати на Україну в разі, коли російська імперія зла досягла би успіху в своїх планах. Тому в нас немає іншого шляху, як боротися до перемоги. А для цієї боротьби потрібні не лише добрі побажання – потрібні дії. Потрібен той самий меч, щоб ми «змогли протистояти в день злий i, все подолавши, вистояти».

Ми надзвичайно вдячні народу Сполучених Штатів Америки, вдячні Конгресу і Уряду за всю ту допомогу, яку отримала і продовжує отримувати наша країна в цій боротьбі з імперією зла. Ми молимося і просимо Бога благословити всіх наших друзів і союзників, благословити Сполучені Штати Америки і всі спільні зусилля, спрямовані на досягнення справжнього, справедливого і довготривалого миру для України і для світу. Боже, благослови Америку, Боже, благослови Україну, благослови всіх, хто бореться за правду і мир!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна держава війна росія

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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