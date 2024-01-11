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Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?
фото з відкритих джерел

В Єврокомісії вважають, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни 2023 року попри те, що наразі процес загальмувався

Речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель на брифінгу в Брюсселі повідомила, що плани з виготовлення мільйону снарядів будуть реалізовні, інформує «Європейська правда».

«Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни», – зазначила Йоханна Бернсель.

Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з існуючих запасів.

«Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами», – пояснив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Естонію тиснути на ЄС щодо прискорення постачання Україні мільйона боєприпасів.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року.

Нагадаємо, голова комітету з нацбезпеки розповів, над яким озброєнням працює Україна.

Стало відомо, що Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні. Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських активів.

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Теги: промисловість Володимир Зеленський Україна боєприпаси Укроборонпром президент Європейський союз виготовлення

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