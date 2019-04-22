Європейський бізнес підтримав зупинку зростання тарифів на перевезення вантажів «Укрзалізницею»



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Згідно з домовленостями бізнесу з «Укрзалізницею», монополіст повинен обмежитися даним підвищенням (на 14,2%) і не піднімати тарифи протягом року

Бізнес погодився з 1 квітня 2019 року одноразово підвищити тариф на 14,2% на залізничні вантажоперевезення

Європейська бізнес-асоціація підтримує підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в питаннях регулювання тарифів на залізничні вантажоперевезення, що стане відправною точкою в реформуванні ринку вантажних перевезень.

Про це в коментарі Obozrevatel сказала координатор логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації Ярина Скороход.

Вона пояснила, що питання підписання Меморандуму постало після того, як було оголошення підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення на 14,2% і актуалізувалося питання про автоматичної індексації.

Як раніше повідомляв Obozrevatel, бізнес пішов назустріч залізничному монополісту «Укрзалізниці» і погодився на одноразове підвищення тарифу на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня 2019 року. При цьому, згідно з домовленостями бізнесу з «Укрзалізницею», монополіст повинен обмежитися даним підвищенням (на 14,2%) і не піднімати тарифи протягом року.

«Тому прийшло розуміння того, що потрібно комплексно підійти до питання реформування «Укрзалізниці» зараз, до того, як з'явиться незалежний орган, що буде формувати тарифну політику на «Укрзалізниці» – Національна комісія регулювання питань транспорту, потрібно дійсно зробити певне реформування тарифної політики», – сказала представник асоціації.

Як повідомлялося раніше, «Укрзалізниця» піднімає тарифи щорічно, що згідно з даними експертів негативно відбивається на економіці України та експортний потенціал країни і має зворотний очікуваному для «Укрзалізниці» ефект.

Так, за словами, народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимира Гусака, за минулий раз рік, в результаті тарифної політики «Укрзалізниці» обсяги автовантажних перевезень зросли на 15%. Тобто, через дорожнечу перевезень на «Укрзалізниці» вантажовідправники віддають перевагу автоперевезенням.

За словами Скороход, Меморандум стане відправною точкою, за погодженням пропозицій ЄБА та пропозицій «Укрзалізниці» і буде націлений не тільки на реформування ринку з баченням вантажовідправників, а й залізничників.

Також Скороход повідомила, що Європейська бізнес-асоціація направила основні тези про відкриття інформації про витрати, а саме, яким чином будуть розподілятися кошти, отримані «Укрзалізницею» від підвищення тарифу.

«Там було багато закріплених пасажів про поточні контракти «Укрзалізниці», а саме закупівлю рухомого складу за тими контрактами, які вже укладені з машинобудівними підприємствами. І плюс, питання вироблення тарифної політики на час, поки не буде працювати Національно комісія регулювання питань транспорту», – додала представник ЄБА.

Як раніше повідомлялося, Європейська бізнес-асоціація виступає за перегляд принципу автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення, раніше запропонованого компанією «Укрзалізниця».