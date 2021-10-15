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    Економіка та фінанси

    Кабмін надав «Антонову» держгарантії на сотні мільйонів для будівництва Ан-32

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    У документі відсутні обмеження на термін - Кабмін надав «Антонову» держгарантії на сотні мільйонів для будівництва Ан-32
    У документі відсутні обмеження на термін
    Фото з відкритих джерел

    До 470 млн грн кредитних коштів може використати підприємство

    Кабінет міністрів України схвалив рішення про надання держпідприємству «Антонов» державних гарантій для залучення кредиту на будівництво літака Ан-32. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

    Як зазначається в урядовій постанові №1053 від 22 вересня 2021 року, опублікованій на сайті уряду, вибірка кредитних коштів здійснюється за умови її узгодження з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, для якої будується цей літак. До 470 млн грн кредитних коштів може використати підприємство.

    У документі відсутні обмеження на термін і ставку запозичення, плата за використання держгарантії визначена в 0,001% річних суми гарантійних зобов'язань.

    Нагадаємо, українська авіабудівна компанія «Антонов» відкрила філію в Канаді і має намір перенести туди збірку і модернізацію легкого транспортного багатоцільового літака Ан-74.

    Раніше український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

    Тим часом, 31 травня державне підприємство «Антонов» відзначило 75-річчя.

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    Теги: Кабмін Антонов будівництво літак
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    Кабмін надав «Антонову» держгарантії на сотні мільйонів для будівництва Ан-32