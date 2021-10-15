Кабмін надав «Антонову» держгарантії на сотні мільйонів для будівництва Ан-32

У документі відсутні обмеження на термін

До 470 млн грн кредитних коштів може використати підприємство

Кабінет міністрів України схвалив рішення про надання держпідприємству «Антонов» державних гарантій для залучення кредиту на будівництво літака Ан-32. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається в урядовій постанові №1053 від 22 вересня 2021 року, опублікованій на сайті уряду, вибірка кредитних коштів здійснюється за умови її узгодження з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, для якої будується цей літак. До 470 млн грн кредитних коштів може використати підприємство.

У документі відсутні обмеження на термін і ставку запозичення, плата за використання держгарантії визначена в 0,001% річних суми гарантійних зобов'язань.

Нагадаємо, українська авіабудівна компанія «Антонов» відкрила філію в Канаді і має намір перенести туди збірку і модернізацію легкого транспортного багатоцільового літака Ан-74.

Раніше український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

Тим часом, 31 травня державне підприємство «Антонов» відзначило 75-річчя.

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