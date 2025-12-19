Головна Країна Події в Україні
«Щедрик» на тлі руйнувань ТЕС: ДТЕК закликав світ допомогти відновити енергетику

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Щедрик» на тлі руйнувань ТЕС: ДТЕК закликав світ допомогти відновити енергетику
Різдвяний «Щедрик» прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК
Різдвяний «Щедрик» прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК

На одній зі зруйнованих ТЕС компанії ДТЕК прозвучала різдвяна композиція «Щедрик» у виконанні хору та оркестру. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Різдвяний «Щедрик» прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, зруйнованої російськими атаками. Захід відбувся безпосередньо на пошкодженому енергетичному об’єкті та став публічним зверненням компанії до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури», – йдеться в ньому.

Зазначається, що проведення виступу в період різдвяних свят стало нагадуванням про умови, в яких українська енергосистема працює вже четвертий рік поспіль – під постійними атаками та з масштабними руйнуваннями генерації й мереж.

Подія мала на меті зафіксувати реальний стан енергооб’єктів і привернути увагу до потреб сектору у фінансуванні, обладнанні та захисті.

«За час повномасштабної війни українська енергетика зазнала системних і масштабних руйнувань. Ми інвестуємо значні ресурси у відновлення теплової генерації та шахт, але для стабільної роботи енергосистеми необхідна посилена й довгострокова підтримка міжнародних партнерів – як у відновленні, так і в захисті критичної інфраструктури», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

