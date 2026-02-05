Президент назвав місце майбутніх мирних перемовин

Глава держави наголосив, що Україна готова до всіх робочих форматів

Наступні зустрічі переговорників України, Росії та Сполучених Штатів для врегулювання війни можуть відбутися у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави повідомив, що отримав доповідь переговорної делегації після двох днів зустрічей та перемовин в Обʼєднаних Арабських Еміратах з американською та з російською стороною. Він очікує посадовців в Києві для повноцінної доповіді, оскільки багато аспектів неможливо обговорити телефоном.

«Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці», – заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію бажання воювати далі.

«Найголовніше – є обмін, і 157 наших людей повернулись додому з російського полону. Довго не вдавалося розблокувати обміни. Зараз процес є, і важливо, щоб продовжувався. Ми з українського боку все робимо, щоб обміни були, і я дякую партнерам, хто допомагає і забезпечує необхідне… pic.twitter.com/z7mWJOJQL5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 5, 2026

«Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім нашим партнерам, які нас у цьому підтримують», – підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів», – розповів він.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.