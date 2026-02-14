Головна Країна Політика
Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО в Мюнхені

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО в Мюнхені
фото: скріншот з відео

Президент висловив вдячність Марку Рютте за координацію останнього засідання Контактної групи з питань оборони України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Основною темою переговорів стала програма PURL, що забезпечує стабільне постачання дефіцитних ракет для ППО, та підбиття підсумків рекордного засідання «Рамштайн», де партнери підтвердили допомогу на загальну суму 38 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Ключовим питанням зустрічі стало наповнення ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Цей механізм дозволяє європейським країнам фінансувати закупівлю американського озброєння, зокрема дефіцитних ракет-перехоплювачів, безпосередньо у виробників у США.

«Із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили наповнення програми PURL, її подальший розвиток. Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави. Розраховуємо на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО. Говорили і про співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі», – зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність Марку Рютте за координацію останнього засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Дякую Марку за зустріч і постійну підтримку. Вдячний за продуктивну зустріч у форматі «Рамштайн» – партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами. Глава держави закликав партнерів перейти до системних постачань, щоб уникнути ситуацій, коли безпека мільйонів людей залежить від успіху логістики «в останню хвилину».

