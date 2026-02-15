Головна Країна Політика
Зеленський обговорив із Прем’єром Північної Македонії нові пакети допомоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський обговорив із Прем’єром Північної Македонії нові пакети допомоги
фото: скріншот з відео

Президент України під час зустрічі з прем’єром Північної Македонії обговорив ППО та дипломатичні відносини

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч із прем’єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським. Сторони обговорили критичну ситуацію на фронті, наслідки останніх балістичних атак РФ та наповнення програми PURL для зміцнення українського неба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зустріч відбулася у неділю, 15 лютого 2026 року, у межах серії двосторонніх переговорів Глави держави з ключовими партнерами.

Володимир Зеленський поінформував Християна Міцкоського про актуальну ситуацію на лінії зіткнення та щоденні комбіновані удари Росії по українській енергетиці.

«Ситуація на фронті, російські удари по Україні, можливості для оборонної співпраці та дипломатія – ключове, про що говорили з прем’єр-міністром», – зазначив Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів приділили ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), через яку союзники фінансують закупівлю американських ракет для України.

«Дякую Північній Македонії за підтримку України, за внесок у програму PURL. Цінуємо готовність і надалі допомагати нашій країні», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані про масштаби російського терору за другий тиждень лютого та анонсував отримання пакетів енергетичної та військової допомоги. За словами глави держави, домовленості, досягнуті з лідерами «Берлінського формату», мають бути реалізовані до річниці повномасштабного вторгнення. 

Теги: Володимир Зеленський Північна Македонія

