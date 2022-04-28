Канада визнала злочини РФ в Україні геноцидом

Світ знає, що рашисти чинили масові звірства на окупованих територіях

Палата громад парламенту Канади визнала злочини РФ в Україні геноцидом. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У постанові, за яку канадські депутати проголосували одноголосно, сказано, що систематичність воєнних злочинів путінського режиму в Україні є головною ознакою геноциду місцевого населення.

«Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту, Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України», – йдеться у документі.

У Палаті громад Канади підкреслили, що воєнні злочини Росії включають масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства цивільного населення, осквернення трупів, примусову депортацію дітей, катування, нанесення фізичних та психологічних травм, зґвалтування та інше.

Також Латвія та Естонія визнали геноцидом воєнні злочини РФ в Україні. Росія відреагувала.

Нагадаємо, раніше Трюдо назвав дії РФ проти України геноцидом.

Перед цим Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

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