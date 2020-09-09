Керівництво НКРЕКП несе персональну відповідальність за схеми в енергетиці, — Наливайченко



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«Матеріали, зібрані тимчасовою слідчою комісією про корупційні зловживання керівництвом НКРЕКП, направляємо до правоохоронних органів»

Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) несе персональну відповідальність за корупційні схеми на енергоринку.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на попередні висновки в рамках роботи тимчасової слідчої комісії парламенту.

«Персональна відповідальність за корупційні схеми в енергетиці, зокрема так звані схемі «торгівлі повітрям», лежить безпосередньо на керівництві НКРЕКП. У період з грудня 2019 року по лютий 2020 року, на який прийшовся пік маніпуляцій на балансуючому ринку електричної енергії, національний регулятор, всупереч низці звернень та рекомендацій, не вжив жодних заходів щодо ліквідації цієї схеми», - написав Наливайченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За висновками тимчасової слідчої комісії парламенту, перші кроки регулятора, спрямовані на ліквідацію схеми «торгівлі повітрям», були прийняті керівництвом НКРЕКП лише в кінці лютого 2020 року, коли масштаб корупційних схем досягнув мільярдів гривень.

В результаті цієї схеми, державні енергетичні компанії «Енергоатом» та «Укрнерего» отримали за перше півріччя збитки в розмірі 2,65 млрд грн та 18 млрд грн відповідно.

Згідно з попередніми висновками ТСК, основним вигодоотримувачем від схеми «торгівлі повітрям» стало ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія», чий дохід за перше півріччя 2020 року склав 4,2 млрд грн.

«Матеріали, зібрані тимчасовою слідчою комісією про корупційні зловживання керівництвом НКРЕКП, направляємо до правоохоронних органів», - зазначив народний депутат Наливайченко.

Нагадаємо, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, на керівництві НКРЕКП, зокрема на голові комісії Валерію Тарасюку і члені Дмитру Коваленку, лежить відповідальність за штучно створену кризу на ринку електричної енергії.

За інформацією депутата Кучеренка, члени комісії і її очільник Валерій Тарасюк можуть бути співавторами схеми «торгівлі повітрям», яка призвела до виникнення мільярдних збитків і накопичення боргів державних енергетичних компаній, зокрема «Енергоатому».

Також раніше Міністерство енергетики неодноразово публічно дорікало НКРЕКП в відсутності своєчасної реакції на перекоси та зловживання, що відбуваються на ринку електричної енергії і призводять до накопичення збитків і критичного фінансового стану державних енергетичних підприємств.