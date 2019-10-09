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    Суспільство

    «Укрзалізниця» призначила ще один поїзд на Покрову

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    «Укрзалізниця» призначила ще один поїзд на Покрову

    Поїзд № 204/203 курсуватиме за сполученням Львів – Дніпро 10, 12, 14 жовтня

    «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд до Дня захисника України та Покрови.

    Про це 9 жовтня повідомляє пресслужба компанії.

    Поїзд № 204/203 курсуватиме за сполученням Львів – Дніпро 10, 12, 14 жовтня. Відправлення зі Львова о 21:15 та прибуття до Дніпра об 11:24.

    Зворотно поїзд відправиться 11, 13 та 15 жовтня. Відправлення з Дніпра о 15:28 та прибуття до Львова о 05:40.

    «Поїздом можуть скористатися мешканці Білої Церкви, Сміли, Знам’янки, Олександрії та Кам’янського. Квитки на цей поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн», - повідомили в «Укрзалізниці».

    Як відомо, загалом на свята у жовтні у різних популярних напрямках курсуватимуть 14 додаткових поїздів, в тому числі регіональний поїзд № 872  Фастів – Шостка.

    свята Укрзалізниця Дніпро Львів потяг
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