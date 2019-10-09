«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд на Покрову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поїзд № 204/203 курсуватиме за сполученням Львів – Дніпро 10, 12, 14 жовтня

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд до Дня захисника України та Покрови.

Про це 9 жовтня повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд № 204/203 курсуватиме за сполученням Львів – Дніпро 10, 12, 14 жовтня. Відправлення зі Львова о 21:15 та прибуття до Дніпра об 11:24.

Зворотно поїзд відправиться 11, 13 та 15 жовтня. Відправлення з Дніпра о 15:28 та прибуття до Львова о 05:40.

«Поїздом можуть скористатися мешканці Білої Церкви, Сміли, Знам’янки, Олександрії та Кам’янського. Квитки на цей поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн», - повідомили в «Укрзалізниці».

Як відомо, загалом на свята у жовтні у різних популярних напрямках курсуватимуть 14 додаткових поїздів, в тому числі регіональний поїзд № 872 Фастів – Шостка.