Підстав підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду немає – Кабмін

Якщо влада на місцях підвищить тарифи, то це свідчитиме про її неспроможність

Олег Немчінов нагадав, що за формування тарифів відповідає виключно місцева влада

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевняє, що жодної підстави підвищувати тарифи за тепло та гарячу воду для населення немає. Про це він повідомив сьогодні на своїй Facebook-сторінці.

«За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи – це свідчення неспроможності на місцях. Тому жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає і не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій», – написав Немчінов.

Він зазначив, що НАК «Нафтогаз» пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні «абсолютно доступні умови для отримання газу».

Так, уточнив Немчінов, для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго «Нафтогаз» пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Кабінет міністрів не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону.

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