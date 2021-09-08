  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Локдаун не допоміг. Народжуваність в Україні під час пандемії б'є антирекорди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 1990-го року населення тільки зменшується - Локдаун не допоміг. Народжуваність в Україні під час пандемії б'є антирекорди
    З 1990-го року населення тільки зменшується
    Фото з відкритих джерел

    Цьогоріч народжуваність в Україні може сягнути найнижчого рівня за останні 30 років

    Показники народжуваності в 2021 році сягають найнижчих позначок в порівнянні з попередніми роками. Такими є дані Державної служби статистики, повідомили в Опендатабот.

    За даними Держстату, останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР – в 1990-му році; з тих пір воно тільки зменшується. І судячи з поточної динаміки, 2021 стане новим антирекордом», – йдеться в повідомленні.

    До цього найменшу кількість новонароджених зафіксували у 2020 році – 293 457 немовлят.

    Зокрема в першому півріччі торік було 139 134 новонароджених. Проте з січня по червень 2021 року народжуваність уже зменшилась на 5% – народилось 132 595 дітей.

    Якщо порівняти середні щомісячні цифри новонароджених, то також помітна тенденція до щорічного зменшення. У 2019 році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисяч немовлят, 2020 року – 24,5 тисяч, середня народжуваність упродовж перших шести місяців 2021 року – 22 тисячі.

    Подібно щорічно зростає спад чисельності населення – різниця між кількістю померлих і новонароджених. У 2019 році спад становив 272 тисячі людей, а у 2020, коли почалась пандемія Covid-19, – 323 тисячі.

    За перше півріччя 2021 року спад чисельності склав 216 446 осіб, тобто дещо більше половини від минулорічного показника.

    Нагадаємо, аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив невтішну інформацію про різке зниження народжуваності в Україні.

    Читайте також:
    Теги: діти статистика населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Локдаун не допоміг. Народжуваність в Україні під час пандемії б'є антирекорди