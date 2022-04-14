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    Економіка та фінанси

    Компанія Reckit йде з РФ

    Виробник продає свою частку в російському ринку - Компанія Reckit йде з РФ
    Виробник продає свою частку в російському ринку
    фото з відкритих джерел

    Росіяни залишаться без брендів Durex, Nurofen, Finish та Strepsils

    Компанія Reckit – виробник медичних препаратів, миючих та гігієнічних засобів – повністю виходить із російського ринку, продаючи свою частку. Про це йдеться на сайті компанії.

    «Reckit почав процес передачі прав власності на наш російський бізнес. Може йтися про передачу їх третій стороні або нашим місцевим співробітникам», – заявили у компанії.

    Зазначається, що цей крок спирається «на попереднє рішення стосовно замороження капітальних інвестицій, рекламних видатків, спонсорства та рекламних акцій у Росії».

    У компанії нагадали, що засуджують війну Росії в Україні та роблять усе можливе для допомоги українцям.

    Нагадаємо, Reckitt володіє такими брендами, як Nurofen, Finish, Veet, Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Gaviscon, Strepsils та Vanish.

    Раніше стало відомо, що виробники солодощів та презервативів – швейцарська Nestle та британська Reckitt – попередили про зростання цін на свою продукцію через підвищення вартості виробництва.

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    Теги: росія окупанти санкції війна бізнес Україна окупація #stoprussia
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    Компанія Reckit йде з РФ