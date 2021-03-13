Британія прискорює вакцинацію від коронавірусу

Вакцинація у Великій Британії може пройти на три тижні швидше, ніж планувалося раніше

У Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40.

Про це повідомляє The Telegraph.

Високопоставлений урядовий посадовець повідомив, що вакцинація у Великій Британії може пройти на три тижні швидше, ніж планувалося раніше.

Розширити програму з вакцинації населення Великої Британії вдалося, завдяки збільшенню постачань вакцини. Тому влада планує, що вже до Великодня, який там відзначають 4 квітня, старші жителі країни отримають свою першу вакцину від коронавірусу. Прищеплювати в першу чергу будуть тих, кому за 40.

«Очікується, що запаси вакцин збільшаться більш ніж вдвічі, що дозволить Національній службі охорони здоров'я пропонувати мільйон доз на день в найближчі тижні», – йдеться в повідомленні.

Люди старше 50 років отримають свою першу вакцину протягом наступного тижня.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.