  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Британія прискорює вакцинацію від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Британія прискорює вакцинацію від коронавірусу - Британія прискорює вакцинацію від коронавірусу
    Британія прискорює вакцинацію від коронавірусу

    Вакцинація у Великій Британії може пройти на три тижні швидше, ніж планувалося раніше

    У Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40.

    Про це повідомляє The Telegraph.

    Високопоставлений урядовий посадовець повідомив, що вакцинація у Великій Британії може пройти на три тижні швидше, ніж планувалося раніше.

    Розширити програму з вакцинації населення Великої Британії вдалося, завдяки збільшенню постачань вакцини. Тому влада планує, що вже до Великодня, який там відзначають 4 квітня, старші жителі країни отримають свою першу вакцину від коронавірусу. Прищеплювати в першу чергу будуть тих, кому за 40.

    «Очікується, що запаси вакцин збільшаться більш ніж вдвічі, що дозволить Національній службі охорони здоров'я пропонувати мільйон доз на день в найближчі тижні», – йдеться в повідомленні.

    Люди старше 50 років отримають свою першу вакцину протягом наступного тижня.

    Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.

    Читайте також:

    Теги: Велика Британія вакцинація влада населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies