Кулеба анонсував найбільший економічний проєкт України та Кореєї

Кулеба: проєкт буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї

Корея допоможе модернізувати українську авіацію та залізничні системи

Україна та Республіка Корея планують запустити економічний проєкт з модернізації української залізниці, який стане найбільшим в історії співпраці двох країн. Таку заяву зробив віцепрем’єр-міністр –міністр розвитку інфраструктури та територій Олексій Кулеба після розмови зі своїм корейським колегою Ку Юн Чолем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

За його словами, Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва.

«Проєкт буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї. Це принципове питання для довіри й ефективності.

Окремо обговорили запуски нових механізмів, які б дозволили громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури», – зазначив Олексій Кулеба.

Кулеба підкреслив, що мова йде про екскаватори, трактори, крани та інше обладнання, без якого неможливо швидко відновлюватися після обстрілів.

Також у роботі перебувають шість спільних проєктів, а ще близько тринадцяти готуються до запуску, зокрема будівництво Центру управління залізничним рухом, модернізація української авіації та створення тренінгового центру важкої будівельної техніки в Житомирі.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про проміжні підсумки підготовки України до опалювального сезону. За його словами, станом на сьогодні готовність країни перевищує 70% за основними секторами, що відповідає запланованому графіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Підготовка до нового сезону розпочалася навесні, одразу після завершення минулої зими. За словами Кулеби, роботи тривають і будуть повністю завершені до початку холодів.