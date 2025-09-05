Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)

Російський диктатор сказав, що Янукович нібито прагнув до вступу в Євросоюз на прийнятних для Києва умовах

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент-утікач Віктор Янукович нібито «порахував і розплакався, коли зрозумів, якими будуть економічні наслідки вступу України до Євросоюзу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

«Янукович порахував і просльозився, тому що відкриття ринків для конкурентоспроможної європейської продукції вбивало виробництво в самій Україні», – заявив Путін. За його словами, Янукович нібито прагнув до вступу в Євросоюз на прийнятних для Києва умовах.

Нагадаємо, експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в інформаційному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою. «Главком» зібрав добірку мемів на тему нових зубів Віктора Януковича.

Як відомо, у своїй першій за довгий час заяві, Янукович сказав, що начебто цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Янукович долучився до кампанії звинувачення Європи у «роботі проти України».

До слова, Інститут вивчення війни вважає, що Кремль, ймовірно, присвятив публікацію відеозвернення Януковича до виступу Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва, щоб надати легітимності вимозі російського диктатора про зміну влади в Україні.

Зокрема, російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) виступив з критикою на адресу Кремля через появу колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича. За його словами, російська пропаганда припустилася помилки, опублікувавши заяви Януковича, у яких він підтримує наративи про «погану Європу».