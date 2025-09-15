Головна Світ Політика
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання
Навчання є плановими і спрямовані на поліпшення взаємодії трьох країн
фото: reuters

П'ятиденні навчання Freedom Edge розпочалися в понеділок у міжнародних водах біля курортного острова Чеджу в Південній Коре

США, Південна Корея та Японія провели свої перші спільні багатопрофільні навчання з моменту вступу на посаду президентів Дональда Трампа та Лі Чже Мьона. Це викликало погрози «протидії» з боку Північної Кореї, яка назвала ці навчання репетицією війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

П'ятиденні навчання Freedom Edge розпочалися в понеділок у міжнародних водах біля курортного острова Чеджу в Південній Кореї за участю морських, повітряних та кібернетичних сил трьох країн, повідомило Об'єднане командування збройних сил Південної Кореї. За їхніми словами, ці навчання є плановими і мають на меті поліпшити взаємодію між трьома країнами у протидії ядерній та ракетній загрозі з боку Північної Кореї.

Навчання за участю трьох країн вперше відбулися за адміністрації Байдена і припадають на час підвищеної невизначеності щодо тристороннього партнерства. 

На початку цього місяця північнокорейський лідер Кім Чен Ин приєднався до китайського президента Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна на військовому параді в Пекіні, що стало історичною демонстрацією об'єднаного опору світовому порядку, очолюваному США.

Військові Північної Кореї відреагують на навчання союзників «дуже чіткими та посиленими контрзаходами», якщо їх «демонстрація сили» триватиме, йдеться в заяві державних ЗМІ, опублікованій у неділю. Північна Корея вже давно обурюється спільними навчаннями, вважаючи їх репетицією війни.

В окремій заяві сестра Кіма, Кім Йо Чон, зазначила, що «безрозсудне демонстрування сили» з боку США, Японії та Південної Кореї поблизу Північної Кореї неминуче принесе союзникам «погані результати».

До слова, НАТО організовує масштабні навчання в Румунії за участю 5 тис. солдатів. У рамках навчань буде імітовано напад на державу-члена НАТО та допомогу, яку нададуть союзники.

Теги: Японія США Південна Корея військові навчання

