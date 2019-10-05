Курс валют за НБУ: Долар – 24,87 гривень, євро – 27,24 гривень



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У порівнянні із вчорашніми значеннями, курс долара перестав рости

Сьогодні, 5 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 24,87 гривень, що залишається незмінним у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать данні НБУ.

Згідно з даними Нацбанку, курси валют на поточний день встановлені на відповідному рівні:

- 24,877 грн за долар:

- 27,242 грн за євро;

- 0,381 грн за російський рубль;

- 30,682 грн за фунт стерлінгів.

Нагадаємо, головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.