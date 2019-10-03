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    Економіка та фінанси

    Смолій спрогнозував рівень інфляції на кінець року

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    <span>Інфляція в серпні становила 8,8%</span> - Смолій спрогнозував рівень інфляції на кінець року
    Інфляція в серпні становила 8,8%

    У Нацбанку є прогноз інфляції до кінця 2019 року

    Національний банк України прогнозує, що за підсумками 2019 року рівень інфляції становитиме 6,3%.

    Про це на спільному брифінгу з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком заявив глава НБУ Яків Смолій.

    «У нас є прогноз інфляції до кінця цього року. Це орієнтир у 6,3% у порівнянні з попереднім роком», - сказав він.

    Нагадаємо, у серпні споживча інфляція сповільнилася до 8,8%,

    У липні це значення було на рівні 9,1%. Базова інфляція також уповільнилася і в річному вимірі в серпні становила 7,2%.

    Раніше Національний банк України прогнозував, що інфляція досягне цілі у 5% (плюс-мінус один відсотковий пункт) у 2020 році.

    Нагадаємо, головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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