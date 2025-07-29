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Поляки скаржаться на відсутність українського зерна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Поляки скаржаться на відсутність українського зерна
Імпорт здебільшого українських зернових культур не відбувається понад рік
фото з відкритих джерел

У Польщі логістична компанія скаржиться на збитки через відсутність українського зерна

Польські логістичні компанії, зокрема CSL, заявляють про значні збитки через відсутність українського зерна, що мало б прямувати транзитом через польські порти та перевантажувальні термінали. Президентка CSL Лаура Головач заявила, що імпорт українських зернових культур не відбувається вже понад рік, що негативно позначається на економіці країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Лаури Головач.

«Ми розуміємо, що надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок – це погана справа, і вона ніколи не повинна відбуватися. Однак ми повинні розмежувати дві речі: дозвіл на транзит, а отже, на прибуток для польських портів і перевантажувальних терміналів, а також дозвіл на введення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевантаження продуктів з України в Польщі є болючим для нашої економіки», – заявила вона.

Президентка логістичної компанії відзначила, що імпорт здебільшого українських зернових культур не відбувається понад рік – таким чином збитків зазнають транспортні компанії, порти, перевантажувальні термінали.

«Польські термінали, і вони, мабуть, всі стоять порожні і несуть при цьому дуже великі витрати на обслуговування. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина, Туреччина, мають велику кількість зерна з України у своїх портах. Ці країни можуть діяти так, щоб займатися обробленням перевезення сировини, і в той же час не приводити до її розповсюдження на своїх вітчизняних ринках. У нас, на жаль, ця ситуація була занедбана. В результаті збитків зазнають транспортні компанії, порти, перевантажувальні термінали», – підкреслила Головач.

За її словами, є втрати «дуже великих сум коштів» на залізничний транспорт, перевантаження, портове обслуговування зокрема.

Нагадаємо, Американські інвестиційні компанії після тривалої судової боротьби отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Термінал «Олімпекс» має річну потужність близько 5 млн тонн, що робить його одним з найбільших в Україні. Раніше фонди виграли міжнародний арбітраж на $150 млн і кілька справ у судах Великої Британії, але довго не могли домогтися визнання в Україні. Перелом настав після арешту бізнесмена Володимира Науменка в травні і рішення Верховного суду в липні.

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Теги: зерно Польща Україна

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