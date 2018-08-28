Майже 50% субсидіантів Миколаївщини через борги за газ можуть втратити державну допомогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Заборгованість за газ мають 67 тис. отримувачів субсидій, неплатежі котрих складають 124 млн грн

Згідно діючої нормативної бази, наявність боргів за газ є підставою для припинення нарахування субсидій.

Станом на 1 серпня 2018 року загальна заборгованість за газ клієнтів ТОВ «Миколаївгаз збут» становить 389 млн грн. На отримувачів субсидій із цієї суми припадає майже третина – 32%, або 124 млн грн.

Загальна кількість домогосподарств Миколаївської області, які отримували субсидію в минулому опалювальному періоді, дорівнює 138 тис., з яких 67 тис. (це близько 49%) мають заборгованість. Через це вони можуть залишитись без субсидії в наступному опалювальному періоді. Згідно постанови КМУ від 21 жовтня 1995р. № 848 (в редакції постанови КМУ від 27 квітня 2018р. № 329) «Положення про порядок призначення житлових субсидій» житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Є декілька способів вирішення проблеми боргів. По-перше, необхідно погасити заборгованість до 1 жовтня 2018 року, адже за новими правилами житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. По-друге, якщо у споживача немає можливості одразу погасити заборгованість, він може звернутись до Центру обслуговування клієнтів (м. Миколаїв, вул. Нікольська 25-а або пр. Корабелів, 11) із заявою про намір укласти договір на реструктуризацію боргу. На сьогодні вже укладено понад тисячу таких договорів.

Аби не виникало ситуацій з накопиченням боргу, отримувачам державної допомоги необхідно щомісяця до 5-го числа передавати показання своїх газових лічильників, а також обов’язково сплачувати щомісячний обов’язковий платіж, який вказано у повідомлені про призначення субсидії.

«Людина, яка отримує субсидію, повинна розуміти, що державна допомога не позбавляє її відповідальності сплачувати за спожитий енергоресурс. І щоб не втратити її, споживачі-субсидіанти мають дотримуватись правил, на основі яких ця допомога надається. Правила прості – вчасно передавати показання лічильника і вчасно платити частку, яка нарахована за газ, спожитий понад встановлену органами соцзахисту норму, - резюмує директор ТОВ «Миколаївгаз збут» Наталія Левченко.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, споживачі газу зобов’язані щомісяця станом на 1 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти днів надавати їх Оператору ГРМ (тобто ПАТ «Миколаївгаз»). В іншому разі, об’єм спожитого природного газу буде визначається на рівні планового місячного об’єму відповідно до групи споживання, як зазначено в Кодексі. Невчасно передані показання лічильників можуть вплинути на розмір розрахунків і спотворити картину платежів.