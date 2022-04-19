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    Економіка та фінанси

    McKinsey перестала обслуговувати клієнтів у Росії

    Консалтингова фірма McKinsey припинила обслуговування російських клієнтів - McKinsey перестала обслуговувати клієнтів у Росії
    Консалтингова фірма McKinsey припинила обслуговування російських клієнтів
    фото: Charles Platiau / Reuters

    Надання всіх послуг клієнтам у Росії припинено з 15 квітня

    Міжнародна консалтингова компанія McKinsey повідомила, що перестала обслуговувати російських клієнтів. Про це пише ТАСС.

    «Надання всіх послуг клієнтам у Росії припинено з 15 квітня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

    Це рішення було ухвалено ще на початку березня у зв'язку із війною Росії проти України. Тоді ж фірма оголосила, що перестає укладати нові контракти у Росії.

    Нагадаємо, також Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні. Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв.

    Раніше Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».

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    Теги: росія окупанти Google війна Україна окупація #stoprussia
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    McKinsey перестала обслуговувати клієнтів у Росії