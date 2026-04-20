Механізм списання старих вагонів викликає питання – глава профільної асоціації

Оновлення парку чи нові ризики: експерт дав оцінку наказу про списання вагонів за віком

Наказ уряду щодо строків експлуатації вантажних вагонів може стати кроком до оновлення рухомого складу, однак його реалізація викликає низку питань у галузі. Про це заявив глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

За його словами, практика продовження строку служби вагонів, яка застосовувалася раніше, мала ситуативний характер і була пов’язана з дефіцитом рухомого складу. Але вона часто супроводжувалася корупційними ризиками.

Водночас поточна ситуація на ринку, за його оцінкою, не стимулює інвестиції у новий рухомий склад: дохідність вагонів є низькою, і у багатьох випадках не покриває навіть витрати на планові ремонти. Втім, існує невизначеність механізмів реалізації наказу – зокрема, залишається відкритим питання, чи будуть технічні процедури спрямовані на системне оновлення галузі, чи перетворяться на додатковий фінансовий тиск на власників вагонів.

«Поки що з тексту наказу не зрозуміло, чи йдеться про раціональну реформу, чи про можливі додаткові витрати для бізнесу через технічні експертизи», – зазначив він і висловив надію, що реалізація наказу буде організована прозоро і сприятиме модернізації вагонного парку без створення додаткових бар’єрів для учасників ринку.

Раніше у компанії «Ост-Вест Логістік Нетцверк» заявили, що через списання вагонів за віком ринок ризикує втратити до 68 тис. вагонів до 2031 року, а це прямий шлях до дефіциту рухомого складу. Відновити парк швидко не вийде: потрібно близько $2 млрд інвестицій, яких зараз немає. У результаті – менше вагонів, менше перевезень і жорсткіша конкуренція за вантажі. Приватні оператори вже витісняються з ринку, адже саме їхній парк скорочується найшвидше. Це грає на руку монополії УЗ, але б’є по бізнесу, кажуть у компанії.