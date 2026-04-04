РФ вгатила по ринку: кількість поранених перевалила за два десятки, п’ятеро людей загинули

У Нікополі після дронової атаки росіян на місцевий ринок постраждали 25 містян

Російська терористична армія FPV-дронами вдарила по ринку в місті Нікополі на Дніпропетровщині. Кількість поранених уже сягнула 25. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За даними Олександра Ганжи, вісьмох постраждалих госпіталізували, зокрема 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

😥До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку в Нікополі, – Дніпропетровська ОВА



«Росіяни забрали життя п’ятьох людей. Співчуття тим, хто втратив своїх рідних», – додав Олександр Ганжа.

Раніше посадовець повідомив, що російські війська атакували торговельні павільйони та магазин. На місці прильоту виникла пожежа.

Нагадаємо, у понеділок, 30 березня, російські окупаційні війська поцілили по місту Нікополь за допомогою ударних безпілотників. Повідомляється, що у місті пошкоджені магазини, багатоповерхівка та автівки. За уточненими даними, внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім людей – четверо чоловіків та четверо жінок.

У ніч на 30 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 164 ударними БпЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.