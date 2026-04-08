Ціни на нафту різко пішли вниз

Попри падіння, ціни на нафту все ще залишаються значно вищими, ніж до початку ескалації

Світові ціни на нафту різко знизилися після заяв США та Ізраїлю про досягнення двотижневого перемир’я з Іраном. Ринки миттєво відреагували на перспективу деескалації конфлікту та можливе відновлення стабільних поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку, пише «Главком».

Американська нафта марки WTI подешевшала більш ніж на 10%, втративши понад 12 доларів за барель і опустившись до рівня близько 100-103 доларів. У піковий момент падіння досягало навіть 18%, а ціна опускалася до приблизно 92,6 долара за барель. Водночас нафта Brent також знизилася приблизно на 6%, до рівня близько 103 доларів.

Зауважимо, що Іран підтвердив можливість часткового відкриття Ормузької протоки під час двотижневого перемир'я зі США та Ізраїлем.

Як повідомлялось, Вища рада національної безпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій оголосила про «історичну перемогу» у війні проти США та їхніх союзників, а також повідомила про досягнення ключових домовленостей

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.