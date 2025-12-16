Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
На світовому ринку впала ціна на нафту Brent
фото: minfin.com.ua

Падіння ціни на нафту Brent фіксують вперше з травня 2025 року

На світовому ринку зафіксували падіння нафти марки Brent, яку добувають у Північному морі. Зараз один баррель нафти коштує менше ніж $60, а саме $59,96. Про це йдеться у статті Bloomberg, передає «Главком».

Зазначається, що нині на ринку пропозиція перевищує попит, що у майбутньому може стати причиною продовження падіння світових цін на нафту. Наприклад ціна за баррель нафти марки West Texas Intermediate зараз складає $56. Такий обвал ціни стався вперше з травня цього року, повідомляє кримська служба Радіо Свобода.

На думку журналістів Bloomberg, на зменшення вартості нафти вплинуло те, що тривалий час існував ризик її надлишку. Це пов’язують із тим, що США та інші країни збільшують її видобуток, коли попит навпаки зростає повільно.

Крім цього, причини обвалу ціни на нафту Brent пов'язують з перемовинами та надіями щодо завершення війни Росії проти України. Також ринки зараз зважують можливі наслідки тиску президента США Дональда Трампа на Венесуелу, що теж впливає на ціннову політику нафти.

Раніше «Главком» писав, що ціни на нафту знову зросли, оскільки перебої з постачанням, пов'язані з ескалацією напруженості між США і Венесуелою, переважали побоювання щодо надлишку пропозиції та вплив потенційної мирної угоди між Росією та Україною.

Також повідомлялося, що далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі. Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

Читайте також:

Теги: нафта економіка ринок ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кілька ключових сортів російської сирої нафти впали в ціні до найнижчих рівнів за останні роки
Мінфін США проаналізував вплив нещодавніх санкцій на нафтові доходи Росії
18 листопада, 08:56
Андрій Хоркавий, засновник компанії KLR Bus
Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи promo
17 листопада, 15:25
Китайські компанії витісняють російських виробників
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії
28 листопада, 12:38
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів
6 грудня, 15:17
Угорщина та Словаччина мають намір оскаржити план ЄС щодо поступової відмови від імпорту російських газу та нафти
Угорщина та Словаччина оскаржать план ЄС щодо заборони імпорту російських енергоносіїв
8 грудня, 03:15
Ізраїльський стартап виробляє молоко, хімічно ідентичне справжньому, без використання тварин
Ізраїль випустить штучне молоко у 2026 році
8 грудня, 09:38
Падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
17 листопада, 17:59
Рідкоземельні магніти широко використовуються в таких продуктах, як електромобілі та вітрові турбіни
Перевага КНР у рідкоземельних металах залишається непохитною, попри нові заводи ЄС – WSJ
19 листопада, 10:26
Скільки коштують яблука у супермаркетах Києва: огляд цін
Скільки коштують яблука у супермаркетах Києва: огляд цін
21 листопада, 10:21

Економіка

Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%
Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик
Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик
«Скарбниця порожня»: Чехія відмовляється від фінансових гарантій Україні
«Скарбниця порожня»: Чехія відмовляється від фінансових гарантій Україні
Ціна на нафту зростає через посилення напруги між США та Венесуелою
Ціна на нафту зростає через посилення напруги між США та Венесуелою

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua