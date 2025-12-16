Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні

Падіння ціни на нафту Brent фіксують вперше з травня 2025 року

На світовому ринку зафіксували падіння нафти марки Brent, яку добувають у Північному морі. Зараз один баррель нафти коштує менше ніж $60, а саме $59,96. Про це йдеться у статті Bloomberg, передає «Главком».

Зазначається, що нині на ринку пропозиція перевищує попит, що у майбутньому може стати причиною продовження падіння світових цін на нафту. Наприклад ціна за баррель нафти марки West Texas Intermediate зараз складає $56. Такий обвал ціни стався вперше з травня цього року, повідомляє кримська служба Радіо Свобода.

На думку журналістів Bloomberg, на зменшення вартості нафти вплинуло те, що тривалий час існував ризик її надлишку. Це пов’язують із тим, що США та інші країни збільшують її видобуток, коли попит навпаки зростає повільно.

Крім цього, причини обвалу ціни на нафту Brent пов'язують з перемовинами та надіями щодо завершення війни Росії проти України. Також ринки зараз зважують можливі наслідки тиску президента США Дональда Трампа на Венесуелу, що теж впливає на ціннову політику нафти.

Раніше «Главком» писав, що ціни на нафту знову зросли, оскільки перебої з постачанням, пов'язані з ескалацією напруженості між США і Венесуелою, переважали побоювання щодо надлишку пропозиції та вплив потенційної мирної угоди між Росією та Україною.

Також повідомлялося, що далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі. Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.