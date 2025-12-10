В Європі виявлено небезпечні чашки з Китаю – Держпродспоживслужба

У скляних чашках, що потрапили на ринок із Китаю, виявили небезпечний рівень важких металів

У скляних чашках з Китаю виявили небезпечний рівень свинцю та кадмію, через що Держпродспоживслужба закликає українців не купувати й не використовувати ці вироби.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про небезпечні чашки китайського виробництва, посилаючись на дані Системи швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF), отримані від польського компетентного органу.

«Ідеться про скляну чашку китайського походження, оздоблену квітами, грибами та листям. Встановлено перевищення норм міграції свинцю та кадмію у товарі, що становить небезпечний ризик для здоров’я людини», – зазначили у повідомленні.

Українців закликають утриматися від купівлі таких чашок і не користуватися ними, якщо вони вже були придбані. У разі виявлення цієї продукції в продажу просять повідомити територіальні органи споживслужби.

У відомстві додали, що й надалі співпрацюють із компетентними органами країн – учасниць RASFF та здійснюють державний контроль для вилучення небезпечних товарів з обігу.

Нагадаємо, що 8 липня у китайській провінції Ганьсу правоохоронці затримали вісім підозрюваних у причетності до масового отруєння дітей свинцем в одному з місцевих дошкільних закладів. За даними ЗМІ, жертвами отруєння стали 19 вихованців дитячого садка. Медичне обстеження виявило критично високий вміст свинцю в крові постраждалих – у певних дітей цей показник перевищив 400 мкг/л.