Спецпосланець Путіна заявив про зростання підтримки позиції РФ після перемовин з Віткоффом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Anadolu Ajansı

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв охарактеризував діалог зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером як «конструктивний»

У вівторок на полях економічного форуму в Давосі відбулася зустріч спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва з представниками США – Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За результатами перемовин Дмитрієв охарактеризував діалог як «конструктивний», заявивши про нібито зростання підтримки російської позиції серед міжнародної спільноти.

Подробиць обговорення російська сторона не розкрила. Раніше того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив плани Дмитрієва щодо контактів з американськими делегатами, проте не уточнював їхні імена.

За офіційною версією Москви, ключовими темами порядку денного були питання економіки, торгівлі та інвестицій. Водночас Пєсков визнав, що Кирило Дмитрієв виконує роль посередника, передаючи обом сторонам актуальну інформацію стосовно мирного врегулювання війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос і проведе зустрічі з членами делегації США в рамках Всесвітнього економічного форуму. 

Головний переговірник України Рустем Умєров заявив у неділю, що переговори з американськими чиновниками щодо вирішення майже чотирирічної війни з Росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) цього тижня.

До слова, президент України Володимир Зеленський поговорив з українською делегацією, які перебувають у США. За словами глави держави, вони активно працюють з американською стороною та європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. 

«Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів», – каже він.

Теги: переговори війна росія Стів Віткофф Джаред Кушнер

