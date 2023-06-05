Миколаївський порт не залучений до «зернової угоди». Кім пояснив заяву Ердогана

Всередині травня була розтиражована заява президента Туреччини про те, що турецькі судна у рамках зернової угоди зможуть заходити у порти «Миколаїв» та «Ольвія»

Згідно із твердженнями новообраного президента Туреччини та гаранта «зернової угоди» Реджепа Ердогана, турецькі судна зернової угоди зможуть заходити у порти «Миколаїв» та «Ольвія» у Миколаївській області. У Миколаївському порту відбувається підготовка до виходу іноземних суден з акваторії, але країна-агресор Росія, як завжди, блокує процес. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

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«Ердоган казав лише про те, що турецькі кораблі, які тут були заблоковані з початку війни, зможуть вийти з миколаївських портів – якщо я правильно пам’ятаю, їх шість з 29 іноземних, які у нас перебувають. Перемовини далі йдуть, бо підготовку до виходу іноземних суден з акваторії Миколаївського порту ми почали робити, але станом на зараз російська сторона процес стопорить. Але це не пов’язано з «зерновою угодою», – зазначив голова Миколаївщини.

Кім пояснив, що поки що Миколаївського порта в цій угоді немає. «Хоча уряд і всі інші працюють над цим щоденно, наразі Миколаїв до угоди не долучений. Я маю на увазі, що ми готові відвантажувати 90 % вантажів порівняно з довоєнним часом», – навів цифри голова Миколаївської військової обласної адміністрації.

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Нагадаємо, країна-агресорка зупинила реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Про це 1 червня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Через це спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня. Таким чином «зерновий коридор» зупинено. Зазначається, що 30 та 31 травня РФ без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно, що йшло в порт «Чорноморськ». У той же час інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти.

Росія, у свою чергу, вигадала недолугу причину, чому заблокувала «зерновий коридор». Голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявив, що Україна та країни союзники нібито використовують «зернову угоду» для обстрілу території Росії. Бортніков також заявив, що нібито США та Велика Британія за допомогою спецслужб, намагаються роз’єднати країни СНД. Як та навіщо вони намагаються це зробити, голова ФСБ ще не придумав. Це стандартний хід Росії, звинуватити когось в тому, що робиш сам.