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«Нафтогаз» наймає колекторів, щоб вибивати борги з клієнтів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Нафтогаз» наймає колекторів, щоб вибивати борги з клієнтів
«Нафтогаз» постачає блакитне паливо всім українцям
фото з відкритих джерел

Компанія «Кредит Борг Солюшнз» фактично виграла тендер на роботу з боржниками «Нафтогазу»

Боржників за газ обдзвонюватимуть співробітники колекторської компанії. Це стосуватиметься тих, хто є клієнтами «Нафтогазу» і не платить вчасно. Про це повідомляє Obozrevatel. 

Із травня минулого року більшість населення стала клієнтами «Нафтогазу», хоча із самого початку в держкомпанії заявляли, що в їхніх планах немає мети постачати блакитне паливо всім українцям. «Нафтогаз» планував працювати тільки з платоспроможною і відповідальною частиною споживачів (до 30%), але після повномасштабної війни отримав усіх клієнтів. І тепер доводиться працювати над тим, щоб збирати борги.

Компанія «Кредит Борг Солюшнз» має виправити документи (уточнити кількість працівників) та вже фактично виграла тендер на роботу з боржниками за газ. Українцям, які вчасно не заплатять за комуналку, будуть дзвонити колектори від «Нафтогазу».

Компанія працює під брендом Сreditdebt. На своєму сайті пропонує клієнтам шукати родичів і знайомих своїх боржників у соцмережах, організовувати «зустрічі» з боржниками. Паралельно в компанії розширяють штат: за 8-14 тис. грн шукають операторів, які будуть обдзвонювати клієнтів. Про пошук персональної інформації в соцмережах, погрози, зустрічі – в оголошеннях не йдеться.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі.

Раніше повідомлялося, що навесні на українців чекає «сюрприз» у платіжках.

Читайте також: Борг за комуналку. Спишуть чи доведеться платити?
Теги: Нафтогаз України газ борг

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