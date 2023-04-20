США можуть ввести майже повну заборону на експорт товарів до РФ – Bloomberg

Росія ризикує залишитись «за бортом» міжнародної торгівлі. США та низка інших країн готуються окрім санкцій потужно вдарити по експорту країни

США та деякі інші союзники України обговорюють план, що передбачає майже повну заборону на експорт до Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Деякі ключові союзники України, зокрема США, розглядають ідею руху до прямої заборони на найбільшу частину експорту до Росії», – пише агенція.

За інформацією Bloomberg, офіційні особи зі США обговорюють таку ідею з колегами щодо G7. Обговорення ведеться напередодні травневого саміту лідерів цієї групи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співрозмовники агенції зазначають, що це рішення, якщо його ухвалять, може повністю змінити принципи побудови санкційного режиму проти РФ, оскільки ці означатиме повну заборону на експорт з деякими винятками. Нині ж у США та їхніх західних партнерів дозволено експорт до РФ усіх товарів, крім тих, які якраз перебувають під санкціями.

Одне із джерел видання зазначило, що до переліку винятків з такого нового санкційного режиму можуть увійти ліки та сільськогосподарські продукти.

Раніше в четвер видання Financial Times з посиланням на європейські джерела повідомило, що в Євросоюзі вважають, що спроби розширення спектру дії санкцій проти Росії на нові сфери економіки будуть заблоковані тими членами ЄС, для яких ці сфери – життєво важливі.

«Більшість офіційних осіб визнає, що ті частини російської економіки, які залишилися поза санкціями, є тими, без яких один або кілька членів ЄС не можуть обійтися. І тому на такі заходи може бути накладено ветоі», – йшлося у повідомленні видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, глави МЗС країн G7 під час зустрічі в японському місті Каруїдзава домовилися зберігати санкції проти Росії та продовжувати підтримку України. Глави зовнішньополітичних відомств також домовилися співпрацювати у сфері контролю за дотриманням антиросійських санкцій. Крім того, вони засудили рішення російської сторони розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Так, головуючий на зустрічі міністра закордонних справ Японії Есімас Хаясі заявив, що це може призвести до ескалації війни.