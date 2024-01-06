Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі

Увечері 6 січня польська сторона припинила блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, передає «Українська правда».

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«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині», – сказав Демченко.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

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Демченко зазначає, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. На даний час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» очікують 650 вантажівок.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху «Ошукане село» підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Нагадаємо, що Україна проведе переговори з новим урядом Польщі щодо питання розблокування кордону між країнами внаслідок страйку польських перевізників в районах контрольно-пропускних пунктів.

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими ще три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне».

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Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

До слова, міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський заявив, що ембарго на експорт українських товарів до Польщі – безстрокове.

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