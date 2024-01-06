Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
фото ілюстративне

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі

Увечері 6 січня польська сторона припинила блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, передає «Українська правда».

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині», – сказав Демченко.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Демченко зазначає, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск  максимальної кількості вантажівок. На даний час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» очікують 650 вантажівок.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху «Ошукане село» підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Нагадаємо, що Україна проведе переговори з новим урядом Польщі щодо питання розблокування кордону між країнами внаслідок страйку польських перевізників в районах контрольно-пропускних пунктів.

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими ще три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». 

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

До слова, міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський заявив, що ембарго на експорт українських товарів до Польщі – безстрокове.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?

Теги: блокування Андрій Демченко кордон експорт Польща прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимчасовий захист для українських біженців діє до початку березня цього року
Що чекає на українських біженців у Польщі у 2024 році: головні зміни
1 сiчня, 16:23
Максим Білецький з підліткового віку був свідомим і небайдужим
Хвилина мовчання. Згадаємо прикордонника Максима Білецького
Вчора, 09:00
Прикордонники зауважили, що пасажирський напрямок і надалі працюватиме у штатному режимі
Словацькі перевізники блокуватимуть рух вантажівок, що рухаються на виїзд з України
11 грудня, 2023, 10:51
Поліція приїхала на місце подій, аби перешкодити блокуванню кордону
Польська поліція прибула на заблокований пункт пропуску на Ягодин
12 грудня, 2023, 03:33
Ухвалений закон передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів через кордон України у значних та великих розмірах
Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди
9 грудня, 2023, 16:18
Згодом східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням, системами безпеки та спостереженням за безпілотниками
Естонія відгородилася від Росії 40-кілометровим парканом
14 грудня, 2023, 09:31
Стала відома мета візиту глави МЗС Польщі до України
Стала відома мета візиту глави МЗС Польщі до України
22 грудня, 2023, 15:57
Сунак привітав Туска з нещодавньою перемогою на виборах
Сунак обговорив із Туском допомогу Україні
19 грудня, 2023, 21:59
Олексій Печій
Хто такий Печій і чому про нього тепер говорять
23 грудня, 2023, 15:35

Події в Україні

Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували
Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували
Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура
Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
24K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
17K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
17K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
13K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua