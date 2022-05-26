Обстріл Харкова: кількість жертв і поранених зросла

Раніше ОВА закликала харків’ян через загрозу артобстрілів перебувати в укриттях

Кількість жертв внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла до п’яти вбитих і десятьох поранених, серед яких – дитина. Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.

За її даними, під час обстрілу центральної частини міста загинули п'ятеро людей, поранено 10, серед них – дитина. Попова зазначила, що поки і це лише попередні дані. Вона закликає жителів міста не виходити з укриттів.

Як повідомлялося, ворог обстріляв 26 травня Харків. Станом на 15.25 було відомо про чотирьох загиблих і сімох поранених. Раніше ОВА закликала харків’ян через загрозу артобстрілів перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, російські загарбники обстріляли Харків.