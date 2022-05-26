  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Обстріл Харкова: кількість жертв і поранених зросла

    Обстріл Харкова: кількість жертв і поранених зросла
    фото з відкритих джерел

    Раніше ОВА закликала харків’ян через загрозу артобстрілів перебувати в укриттях

    Кількість жертв внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла до п’яти вбитих і десятьох поранених, серед яких – дитина. Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.

    За її даними, під час обстрілу центральної частини міста загинули п'ятеро людей, поранено 10, серед них – дитина. Попова зазначила, що поки і це лише попередні дані. Вона закликає жителів міста не виходити з укриттів.

    Як повідомлялося, ворог обстріляв 26 травня Харків. Станом на 15.25 було відомо про чотирьох загиблих і сімох поранених. Раніше ОВА закликала харків’ян через загрозу артобстрілів перебувати в укриттях.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, російські загарбники обстріляли Харків.

    Читайте також: Окупанти п’ять годин обстрілювали село на Харківщині: є жертви
    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Харкова: кількість жертв і поранених зросла