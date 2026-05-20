Україна створює «Економіку майбутнього». Свириденко назвала цілі

Ростислав Вонс
Офіс президента координуватиме створення оновленої економічної стратегії України
фото: Юлія Свириденко
Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП України до 6% на рік

Україна спільно з міжнародними партнерами працює над створенням стратегії «Економіка майбутнього» на основі аналітичних даних Світового банку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами очільниці Кабміну, бачення стратегії було представлено учасникам міжнародної консультативної бізнес-ради.

«В основу цієї стратегії закладено правила ЄС – насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали», – пояснила глава уряду.

Також уряд ставить за мету підвищити середні темпи зростання ВВП України до 6% на рік, збільшити продуктивність праці з 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП – із довоєнних 16% до 24-30% щороку. Наступним етапом стане відбір флагманських інвестиційних проєктів «Економіки майбутнього», які Україна планує представити міжнародним партнерам на конференції URC2026 у Гданську.

Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб її бюджет міг витримати довгострокові витрати на безпеку, паралельно просуваючи програму з МВФ як основу для масштабної підтримки Євросоюзу та відновлення інвестицій.

До слова, уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.

