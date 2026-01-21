Справа про закупівлю вугілля для «Центренерго»: державі повернуто понад 114 млн грн

Один із постачальників добровільно повернув 114,2 млн грн, отриманих за договором, але не підтверджених фактичним постачанням вугілля

Прокурори Офісу генпрокурора у межах кримінального провадження щодо закупівель вугілля для ПАТ «Центренерго» забезпечили повернення до державного бюджету понад 114 млн грн, які були перераховані як авансові платежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Розслідування за фактом можливого привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, виділених на закупівлю вугілля для теплоелектростанцій за матеріалами СБУ розпочато 17 жовтня 2025 року за ч. 5 ст. 191 КК України. Правоохоронці перевіряють факти, за якими у 2024 році ПАТ «Центренерго» уклало договори з кількома приватними компаніями на постачання вугілля на загальну суму понад 380 млн грн. Умовами договорів передбачалася оплата після фактичного постачання продукції, однак, за даними слідства, кошти були перераховані постачальникам авансом, тоді як значна частина вугілля фактично не була поставлена.

«У результаті вжитих прокурорами заходів один із постачальників добровільно повернув 114,2 млн грн, отриманих за договором, але не підтверджених фактичним постачанням вугілля. Окремо у межах цього ж кримінального провадження перевіряються договори ще з двома постачальниками, попередня оплата яким перерахована на суму понад 260 млн грн. За попередніми даними зобов’язання за договором виконані не в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини можливого привласнення коштів, а також коло посадових осіб, причетних до порушень під час закупівель вугілля.

До слова, унаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада 2025 року в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».