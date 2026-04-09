Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Зеленський повідомив про блокування допомоги від ЄС
Президент заявив про блокування коштів ЄС і закликав шукати рішення всередині країни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками поїздки на Закарпаття, де відбулася зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад, та повідомив про початок підготовки до наступного опалювального сезону, наголосивши на складнощах із залученням фінансування від партнерів. Про це повідомляє «Главком».

«Ми пройшли цю зиму завдяки усім нашим людям, які працюють на нашу державу, на свою громаду, які фахові в енергокомпаніях та в комунальних службах», – зазначив глава держави.

Президент подякував громадам, бізнесу та працівникам енергетичної і комунальної сфер за ефективну роботу, яка дозволила зірвати плани Росії щодо дестабілізації ситуації взимку.

Зеленський наголосив, що Україна вже розпочала підготовку до наступної зими, однак стикається з труднощами через блокування частини фінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

«Зараз ми вже почали готуватись на наступну зиму. Треба не втрачати час, хоч складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України», – сказав він.

Президент підкреслив, що ці кошти мали бути спрямовані на відновлення, посилення захисту енергосистеми та розвиток альтернативної генерації.

За його словами, наразі Україна змушена покладатися на внутрішні ресурси, водночас триває робота з міжнародними партнерами для розблокування фінансування. Зеленський також закликав українські громади активніше комунікувати з партнерами за кордоном.

«Важливо, щоб наші громади були активними, говорили партнерам на своєму рівні, чому блокувати підтримку для нас, для України, це суто робота на Росію», – заявив президент.

Окремо Зеленський відзначив внесок національних спільнот, зокрема угорської громади на Закарпатті, у підтримку переселенців та економіки.

Президент також торкнувся міжнародної ситуації, зазначивши складність стабілізації на Близькому Сході та її вплив на світові ринки.

«Навколо Ірану буде ще багато політичної та дипломатичної активності. А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше», – сказав Зеленський. Він додав, що Україна продовжує роботу над новими безпековими домовленостями з партнерами.

Нагадаємо, що Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, сформувавши базовий сценарій накопичення природного газу в підземних сховищах. Згідно з базовим сценарієм, до початку опалювального сезону в підземних сховищах газу (ПСГ) планується накопичити 14,6 млрд куб. м ресурсу. 

Читайте також:

Читайте також

Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі
Вихід з глухого кута переговорів можливий. За якої умови?
28 березня, 10:38
Президент зробив заяву про переговори
Переговори України, США та РФ: Зеленський назвав дату та місце
10 березня, 18:09
Поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які ошукували літніх киянок
У Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн
10 березня, 16:44
Експерти твердять, що зараз українці шукають роботу з гнучким графіком
П'ять найбільш оплачуваних професій в Україні: складено новий рейтинг
11 березня, 10:44
Зеленський не вручив Трампу iPad із даними про війну
Зеленський підготував iPad для Трампа з даними про війну
18 березня, 13:23
Екснардепа підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті майна та легалізації доходів
Адвокати Жеваго прокоментували вручення йому підозри
20 березня, 18:56
Президент проведе зустрічі в Саудівській Аравії
Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі
26 березня, 17:14
Ініціатива ЄС може стати наступним кроком до уніфікації правил в’їзду для громадян Росії на територію Євросоюзу
ЄС може закрити в’їзд для росіян зі старими паспортами: подробиці
28 березня, 04:20
Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026
6 квiтня, 21:19

СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів
СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
Україна визначила план запасів газу на наступну зиму: названо обсяг
Україна визначила план запасів газу на наступну зиму: названо обсяг
«Українського Муракамі» не буде: чому видавництво зупинило роботу над перекладом
«Українського Муракамі» не буде: чому видавництво зупинило роботу над перекладом
Боронив Україну з початку повномасштабної війни. Згадаймо Тараса Кузьму
Боронив Україну з початку повномасштабної війни. Згадаймо Тараса Кузьму

Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Сьогодні, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
