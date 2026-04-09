Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики

Президент заявив про блокування коштів ЄС і закликав шукати рішення всередині країни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками поїздки на Закарпаття, де відбулася зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад, та повідомив про початок підготовки до наступного опалювального сезону, наголосивши на складнощах із залученням фінансування від партнерів. Про це повідомляє «Главком».

«Ми пройшли цю зиму завдяки усім нашим людям, які працюють на нашу державу, на свою громаду, які фахові в енергокомпаніях та в комунальних службах», – зазначив глава держави.

Президент подякував громадам, бізнесу та працівникам енергетичної і комунальної сфер за ефективну роботу, яка дозволила зірвати плани Росії щодо дестабілізації ситуації взимку.

Зеленський наголосив, що Україна вже розпочала підготовку до наступної зими, однак стикається з труднощами через блокування частини фінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

«Зараз ми вже почали готуватись на наступну зиму. Треба не втрачати час, хоч складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України», – сказав він.

Президент підкреслив, що ці кошти мали бути спрямовані на відновлення, посилення захисту енергосистеми та розвиток альтернативної генерації.

За його словами, наразі Україна змушена покладатися на внутрішні ресурси, водночас триває робота з міжнародними партнерами для розблокування фінансування. Зеленський також закликав українські громади активніше комунікувати з партнерами за кордоном.

«Важливо, щоб наші громади були активними, говорили партнерам на своєму рівні, чому блокувати підтримку для нас, для України, це суто робота на Росію», – заявив президент.

Окремо Зеленський відзначив внесок національних спільнот, зокрема угорської громади на Закарпатті, у підтримку переселенців та економіки.

Президент також торкнувся міжнародної ситуації, зазначивши складність стабілізації на Близькому Сході та її вплив на світові ринки.

«Навколо Ірану буде ще багато політичної та дипломатичної активності. А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше», – сказав Зеленський. Він додав, що Україна продовжує роботу над новими безпековими домовленостями з партнерами.

Нагадаємо, що Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, сформувавши базовий сценарій накопичення природного газу в підземних сховищах. Згідно з базовим сценарієм, до початку опалювального сезону в підземних сховищах газу (ПСГ) планується накопичити 14,6 млрд куб. м ресурсу.