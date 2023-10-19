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Для повної синхронізації з енергоринком ЄС прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні, – «Оператор ринку»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для повної синхронізації з енергоринком ЄС прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні, – «Оператор ринку»
«Оператор ринку» бачить для себе за мету впровадження в Україні механізму market coupling
фото з відкритих джерел

Очільник «Оператора ринку» уточнив, що мова йде про максимальну граничну ціну в розмірі 4 тис. євро за МВт-год

В ході обговорення у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) питання щодо перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) державне підприємство «Оператор ринку» закликало встановити їх на такому ж рівні, як і в Європейському Союзі.

Про це заявив голова держпідприємства «Оператор ринку» Олександр Гавва.

Він наголосив, що «Оператор ринку» бачить для себе за мету впровадження в Україні механізму market coupling, який працює в Європі та є еволюційним кроком для українського ринку електроенергії.

«Для запровадження такого механізму для України є обов’язковим запровадження тих обмежень граничних і мінімальних, і максимальних, які діють в Євросоюзі. Саме тому ми надали нашу пропозицію для Регулятора запровадити такі обмеження, які запроваджені NEMO Committee та діють по всьому Європейському Союзу», - сказав Гавва.

Очільник «Оператора ринку» уточнив, що мова йде про максимальну граничну ціну в розмірі 4 тис. євро за МВт-год, і про мінімальну у розмірі 0 євро за МВт-год.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики.

Теги: НКРЕКП Укренерго електроенергія

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