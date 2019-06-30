Мінфін РФ про борг перед Радою Європи: ми нікому ще нічого не винні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборгованість Росії перед Радою Європи становить близько 85 мільйонів євро

Зараз на політичному рівні обговорили це питання і встановили суму платежів, це ще нічого не означає, заявили в РФ

У російському мінфіні заявили, що поки не можна говорити про борг Москви перед Радою Європи.

За словами заступника міністра фінансів Росії Сергія Сторчака, документ-протокол про суму і графіки платежів Росії до Ради Європи ще не підписаний, пише «Интерфакс».

За його словами, зараз є тільки політичне рішення, економічну маршрутну карту ще належить скласти.

«Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ - протокол, меморандум - ось тоді виникають зобов'язання. А через те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання і встановили суму платежів, це ще нічого не означає», - заявив Сторчак.

Також заступник російського міністра допустив можливість одноразового платежу щодо заборгованості Росії перед Радою Європи, як тільки буде встановлено суму і графік.

«Швидше за все, мої колеги, можливо мій департамент, відпрацьовуватимуть спеціальний документ, пройде вивірка до копійки, скільки ми зобов'язані заплатити за період неплатежів», - додав Сторчак.

Коли планується створити документ з виплат, російський чиновник не повідомив.

Як пише агентство з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, заборгованість Росії перед Радою Європи становить близько 85 мільйонів євро.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.