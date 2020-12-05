Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень

В Міністерстві соціальної політики повідомили, для кого збільшаться соціальні виплати

На тлі підвищення прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня вчергове підвищились пенсії та соціальні виплати. Підвищення стосуються в тому числі непрацюючих пенсіонерів, шахтарів, осіб з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів внаслідок війни та учасників бойових дій, а також ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів та деяких інших соціальних груп.

Як повідомляється на сторінці Міністерства соціальної політики України у Facebook, зростання розміру виплат було передбачено законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Так, згідно із законом, мінімальна пенсія збільшиться з 1712 до 1769 гривень (на 57 грн), а максимальна — з 17120 до 17690 гривень.

Також були підвищені пенсії членам сімей загиблих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей загиблих жертв нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни, надбавки донорам.

Міністерство соціальної політики України оприлюднило інфографіку, на якій детально зображено, як зріс мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.