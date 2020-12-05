  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень

    • Розсилка
    Фото з відкритих джерел - Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень
    Фото з відкритих джерел

    В Міністерстві соціальної політики повідомили, для кого збільшаться соціальні виплати

    На тлі підвищення прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня вчергове підвищились пенсії та соціальні виплати. Підвищення стосуються в тому числі непрацюючих пенсіонерів, шахтарів, осіб з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів внаслідок війни та учасників бойових дій, а також ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів та деяких інших соціальних груп.

    Як повідомляється на сторінці Міністерства соціальної політики України у Facebook, зростання розміру виплат було передбачено законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Так, згідно із законом, мінімальна пенсія збільшиться з 1712 до 1769 гривень (на 57 грн), а максимальна — з 17120 до 17690 гривень.

    05122020-13-

    Також були підвищені пенсії членам сімей загиблих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей загиблих жертв нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни, надбавки донорам.

    05122020-13--

    Міністерство соціальної політики України оприлюднило інфографіку, на якій детально зображено, як зріс мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.

    Читайте також:

    Теги: ЧАЕС бюджет Міністерство соціальної політики пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies