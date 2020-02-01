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    Економіка та фінанси

    Стало відомо коли і на скільки підвищать максимальну пенсію

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    Стало відомо коли і на скільки підвищать максимальну пенсію

    Упродовж року максимальну пенсію підвищать тричі

    В Україні у 2020 році максимальний розмір пенсії становитиме майже 17,7 тисячі гривень.

    Про це повідомляє Міністерство соціальної політики у Facebook.

    Як зазначається в опублікованій інфографіці, з 1 січня 2020 року максимальний розмір пенсії становитиме 16 380 грн, із 1 липня 2020 року – 17 120 грн, а з 1 грудня 2020 року – 17 690 грн.

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    Як повідомлялося, упродовж цього року також зростуть мінімальні розміри пенсій в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців.

    Так, з 1 січня 2020 року розмір виплати становитиме 3 276 грн, з 1 липня 2020 – 3424 грн, а з 1 грудня 2020 – 3538 грн.

    Нагадаємо, у Пенсійному фонді озвучили розмір середньої пенсії в Україні.

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    Міністерство соціальної політики пенсія
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