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Зеленський підписав закон про добровільне повернення військових після дизертирства

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про добровільне повернення військових після дизертирства
Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу військовозобов'язаних, які вперше дезертирували
фото: Офіс президента України

Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться після СЗЧ на військову службу

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12095, згідно з яким добровільно можуть повернутися на службу військовозобов'язані, які вперше залишили військові частини або дезертували. Про це Устало відомо із  картки законопроєкту на сайті Верховної Ради. 

Йдеться про проєкт Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення. ДБР наголошує, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років. Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом.

До слова, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

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Теги: Верховна Рада закон військові Володимир Зеленський законопроєкт

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