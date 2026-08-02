Простій Червоноградської збагачувальної фабрики загрожує залишити країну без вугілля взимку – нардеп

Фабрика не функціонує з січня 2026 року, що призводить до руйнування виробничих споруд та ризиків екологічної катастрофи

Судова тяганина довела стратегічну фабрику до руйнування напередодні опалювального сезону – Волинець

Восьмимісячний простій Червоноградської збагачувальної фабрики ставить під загрозу роботу державних шахт і стабільне забезпечення країни вугіллям у період опалювального сезону. Про це заявив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«8 місяців простою – саме стільки знадобилось, щоб стратегічне підприємство, від якого залежить робота державних шахт, опинилось на межі існування», – наголосив він.

За словами депутата, фабрика не працює із січня 2026 року. Через борги із зарплати працівники змушені звільнятися, виробничі споруди руйнуються, а в бункерах займається вугілля. Водночас суд досі не визначив нового керуючого санацією.

Він додав, що процедура санації триває майже вісім років, однак затвердженого плану досі немає, хоча закон відводить на його подання три місяці. Питання призначення керуючого знову відклали – цього разу до 19 серпня.

Волинець зазначив, що приватні кредитори продовжують боротьбу за власних арбітражних керуючих, тоді як державні органи, державні та комунальні підприємства, які мають більшість кредиторських вимог, підтримали незалежну кандидатуру.

Наслідки затягування вже відчувають працівники фабрики та жителі Соснівки. Місцева громада повідомляє про забруднення повітря, руйнування доріг і перевезення вуглевмісного шламу важкими вантажівками через житлову забудову.

Депутат наголосив, що після знищення російськими атаками промислових потужностей на сході значення Червоноградської ЦЗФ для енергетичної безпеки лише зросло. Без відновлення її роботи державні шахти можуть втратити можливість стабільно постачати підготовлене вугілля.

«Опалювальний сезон балачками й бездіяльністю суду не забезпечиш», – підсумував Волинець.

Нагадаємо, народний депутат Михайло Бондар заявив, що чергове перенесення судового засідання у справі «Львівської вугільної компанії» поглиблює кризу навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики та створює додаткові ризики для підготовки до опалювального сезону.