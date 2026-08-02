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Контрольований експорт газу дозволить спрямувати кошти на розвиток видобутку – Асоціація видобувників

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Контрольований експорт газу дозволить спрямувати кошти на розвиток видобутку – Асоціація видобувників
Після початку повномасштабної війни з Росією внутрішнє споживання газу помітно скоротилося через відтік населення та зупинку частини промисловості
фото: depositphotos.com

Контрольований експорт газу буде враховувати сезонний попит і запаси у сховищах – НАДПУ

Частковий експорт газу може стати для приватних видобувників способом перетворити нинішній надлишок ресурсу на нові свердловини та майбутнє зростання видобутку. Водночас дозволені обсяги мають змінюватися залежно від сезону, запасів у сховищах і потреб внутрішнього ринку. Про це заявила засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак. 

За її словами, після початку повномасштабної війни з Росією внутрішнє споживання газу помітно скоротилося через відтік населення та зупинку частини промисловості. У результаті приватні компанії мають ресурс, який складно повністю продати всередині країни, але водночас потребують значних коштів для розвитку.

Одна нова свердловина, за словами Оринчак, може коштувати від 5 до 15 млн доларів. Без стабільної виручки компаніям складно покривати операційні витрати, проводити сейсмічні дослідження, ремонтувати пошкоджені об’єкти та інвестувати у новий видобуток.

«Якщо ми для приватників, наприклад, відкриємо оцих 15, до 20, я взагалі пропонувала до 20 відсотків газу експортувати, то відповідно, що вони зможуть хоча б частково покривати, ну, свої операційні витрати. Плюс планувати буріння нових свердловин», – зазначила Оринчак.

Вона наголосила, що експорт буде непостійним та обмеженим. Дозволені обсяги мають визначатися з урахуванням запасів газу, стану інфраструктури та сезонного попиту, який узимку може зрости у кілька разів.

«Ми будемо розуміти, скільки нам інфраструктури обстріляли, які в нас є об'єми газу і скільки ми об'єму газу можемо експортувати для того, щоб отримати валютну виручку, і для того, щоб компанія пробурила нові свердловини для нових дебітів», – пояснила експертка.

На її думку, ліміти доцільно переглядати на коротші періоди, а не встановлювати одразу на роки. Це дозволить збільшувати або скорочувати експорт залежно від ситуації на ринку та потреб країни.

«Тобто можливо там будуть саме якісь квартали виділені. Тобто певний такий період, розумієте. Це не на рік, не на два», – сказала Оринчак.

Вона також звернула увагу, що частковий експорт дасть Україні валютну виручку, а нові інвестиції приватних компаній у перспективі збільшуватимуть обсяги газу, доступні і для внутрішнього ринку.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що контрольований експорт частини українського газу може дати приватним видобувникам кошти на нові свердловини. Водночас, на його думку, держава має дозволяти продаж за кордон лише в обсягах, які не створюють ризиків для підготовки до зими.

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Теги: інвестиції експорт газ тарифи

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