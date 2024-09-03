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Відомий курорт у Швейцарії вводить нове правило для «одноденних» туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Відомий курорт у Швейцарії вводить нове правило для «одноденних» туристів
Денні гості в швейцарському Церматті повинні будуть заплатити
фото із відкритих джерел

Стягувати збір планують через мобільний додаток. Плата становитиме 12 швейцарських франків, або €12,7

Популярний курорт Церматт, розташований у південній частині швейцарських Альп, може запровадити плату для туристів, які приїжджають сюди лише на кілька годин. Про це пише Tages Anzeiger.

Видання повідомляє, що оплачуватимуть в'їзд лише ті туристи, які не зупиняються на нічліг у місцевих готелях та апартаментах.

Стягувати збір планують через мобільний додаток. Плата становитиме 12 швейцарських франків, або €12,7. Ця сума відповідає туристичному податку за три дні у Церматті.

На думку влади, такий внесок має зіграти роль «стимулюючого податку», який мотивуватиме туристів залишитися на курорті довше.

Від нового збору буде звільнено постачальників, робітників, а також гостей мешканців села.

Зібрані гроші спрямують до місцевого фонду сталого розвитку. Торік у Церматті туристи провели 1,6 млн. ночей.

До слова, місцеві жителі та активісти виходять на вулиці в різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, деякі озброєні водяними пістолетами та плакатами, що закликають туристів повертатись додому. Деякі туристичні місця просто «нудить» від туристів і вони вимушені вводити все нові і нові заборони.

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Теги: податки Швейцарія гроші туризм

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