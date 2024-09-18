Економічне бронювання. Чи є можливість зробити все справедливо?

«На державну службу керівного складу має мати право працевлаштуватися лише людина, яка служила в армії»

Люди, які на даний момент не задіяні у війську, мають працювати, платити податки і концентрувати свої зусилля на перемозі

Дискусія щодо економічного бронювання мала вестися виключно в ключі доцільності запровадження правила: працюєш-служиш-працюєш.

Уряд планує і повідомляє нації: для перемоги потрібно 400 тис. піхотинців, 300 тис. операторів БПЛА, 100 тис. танкістів, по 50 тис. логістів, юристів і інших штабістів, і тд.

Ці люди вступають в лави ЗСУ після ретельного відбору за фахом, персональними даними і здібностями. З гарантією, що його/її очікує належна підготовка, забезпечення і служба за фахом. «Всі ви піхотинці» – ця фраза звучить лише у випадку, коли у бою вже загинули всі генерали разом із Верховним головнокомандувачем.

На державну службу керівного складу має мати право працевлаштуватися лише людина, яка служила в армії. Єдине виключення – стан здоровʼя, і то, коли доведено унікальний випадок, що служити не можеш, а працювати справді годен та володієш екстра здібностями державного управління.

І залишити решту людей, які на даний момент не задіяні у війську, у спокої! Вони мають працювати, платити податки і концентрувати свої зусилля на перемозі.

От саме тоді всі спокійно називатимуть це економічним, політичним, громадським, культурним і іншими фронтами.

І буде менше пафосу, а більше результату.