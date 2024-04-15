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Монополія «Нафтогазу» шкодить енергетичній євроінтеграції, – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
Монополія «Нафтогазу» шкодить енергетичній євроінтеграції, – нардеп
Нардеп наголосив, що потрібно негайно розпочати роботу над впровадженням ринкових механізмів у газовий ринок
фото: depositphotos.com

Без впровадження ринку газу у нас не буде енергетичної євроінтеграції, – нардеп

Монопольне становище державної НАК «Нафтогаз України» викривлює український газовий ринок. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Що ми маємо на сьогодні? Абсолютно скривлений ринок, який ринком назвати важко. Ми робимо-робимо ринок, а в результаті що ми отримали? Повну монополію однієї державної компанії (НАК «Нафтогаз України» – ред.), при всій моїй повазі до неї та до пана Чернишова. Але реально на сьогодні констатуємо, що ми маємо гіпермонополіста», – сказав він.

Кучеренко підкреслив, що необхідно визначити, що таке ринкова ціна природного газу, бо ця інформація буде корисною для всіх учасників газового ринку та споживачів. Нардеп наголосив, що потрібно негайно розпочати роботу над впровадженням ринкових механізмів у газовий ринок.

«Те, що у нас ніякої євроінтеграції енергетичної не буде без усіх цих необхідних кроків – це абсолютно очевидно. Нічого не заважає вже зараз їх готувати і формувати український ринок природного газу. Він усім піде на користь. А біржова торгівля й ринкові індикативи – необхідний інструментарій для цього. Без них ринку не буде», – наголосив Кучеренко.

Раніше президент Асоціації «Надрокористувачі України» Роман Сторожев заявляв, що в Україні необхідно створити умови для реалізації природного газу за найкращою ціною, коли є надлишкові обсяги ресурсу.

Читайте також: В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Теги: Україна Олексій Кучеренко ринок торгівля Нафтогаз України

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